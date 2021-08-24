Свитолина пробилась во второй круг на турнире в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла во второй круг на турнире в американском Чикаго с призовым фондом 232 тысячи долларов, сообщает УНИАН.

На старте турнира Свитолина встречалась с Кларой Блюрель из Франции.

Украинка прошла дальше после отказа соперницы.

В первом сете Свитолина уступила со счетом 5:7, затем выиграла 6:1, а в третьей партии вела со счетом 2:0, когда Блюрель не смогла продолжать матч.

Во втором круге Свитолина сыграет с еще одной француженкой Фионой Ферро (№80 в рейтинге WTA).

Отметим, что на турнире в Чикаго украинка посеяна под первым номером. Она получила "wild card" от организаторов для участия в турнире.

Ранее во второй круг турнира в Чикаго пробилась еще одна украинка Марта Костюк.