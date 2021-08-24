Вице-спикер Совфеда РФ заявил, что его не пустили в Украину

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что его не пустили в Украину, сообщает InfoResist.

По словам Косачева, он был приглашен на открытие мемориала погибшим во Второй мировой войне в селе Чемужовка Харьковской области.

«Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер – только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем – грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину (о чем я, кстати, не знал)», – написал российский политик в Facebook.

Также он заявил, что МИД Украины якобы предлагает снять запрет « на условиях «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока», а также «компенсации причиненных убытков» ».

В то же время спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил Крым.Реалии, что у него нет информации о том, что Косачев пытался въехать в Украину или что он находился на российско-украинской границе.