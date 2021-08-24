Самые популярные автомобили в Украине от 1991 до 2021

За тридцать лет независимости на украинском авторынке произошло немало событий, каждое из которых стоит отдельного разговора, а то и не одного. Одни решения шли на пользу, другие наоборот - наносили вред, а некоторые проблемы до сих пор ожидают своего решения, сообщает Auto.Ria.

Однако для того, чтобы заниматься развитием авторынка еще есть время, да и вообще этот процесс бесконечен, ведь нет предела совершенству. Сейчас же предлагаем более простую тему, и совсем недискуссионную, как это бывает при обсуждении, например, законопроектов о растаможке.

В этой статье – 30 автомобилей, с годом выпуска от 1991 до 2021-го которых больше всего в активной части украинского авторынка сейчас. То есть тех, которые чаще всего покупают и продают, проводят их первую регистрацию или перерегистрацию по каким-то причинам. И каждая из этих моделей является ровесником определенных событий, которые немало автомобилистов помнят, а мы обычно освещаем их в наших автомобильных новостях.

Инфографика: Auto RIA

Самыми старыми здесь оказались два ВАЗа, "шестой" и "девятой" модели, и ими до сих пор торгуют, иначе бы они не "засветились" в открытых данных ГСЦ МВД как самые массовые для своего года выпуска. Стартовая цена на них - от $400. За самые дешевые «девятки» на ходу их владельцы просят от $800. Впрочем, вспоминая девяностые, когда мы еще не видели чего-то другого кроме советских (и в то время безальтернативных) *АЗов, ничего удивительного, что именно эти модели так долго задержались на рынке.

Фото: Thomas Doerfer

Несколько раз в таблице встречается Volkswagen Passat. Впервые эти авто появляются у строк с 1993 и 1994 годами выпуска, как раз тогда, когда завершалось производство генерации В3 и начались продажи преемника В4. Цены на такие "Пассаты" - от $2000. В следующий раз самой массовой для своего года выпуска эта модель указана у 1997 г.в., это время, когда появился "бе-пятый", с характерной круглой линией крыши. Средняя цена таких около $5000. Далее хорошо заметен массив Volkswagen Passat от 2012 до 2016 г.в., и чаще всего там встречаются авто из США. Цены на генерацию "Пассата" В7 начинаются с $8500. Сейчас этот автомобиль можно считать действительно народным, ведь он бесспорный лидер вторичного украинского авторынка.

Фото: Auto RIA

Пока не перешли к еще одному продукту из Вольфсбурга, вспомним об Audi A6 - их больше всего встречается с годом выпуска 1995 и 1996. За такую модель продавцы просят не менее $3500, даже несмотря на их немалый возраст, а порой и довольно значительный пробег.

Фото: Auto RIA

Целых 6 строк занял Volkswagen Golf - такие авто оказались самыми массовыми от 1998 по 2003 год выпуска. Это четвертая генерация машины, которая до сих пор выглядит достаточно неплохо, несмотря на то, что первые ее экземпляры выпущены более 20 лет назад. Стать владельцем "четвертого гольфа" можно имея бюджет от $3500, а средняя рыночная цена этого поколения - $4600.

Фото: Auto RIA

Еще один "родственник" только что упомянутых автомобилей (разумеется, кроме ВАЗов) - Skoda Octavia. Самыми массовыми в этой подборке оказались авто 2004 и 2005 годов выпуска, хотя местный завод "Еврокар", который производил эти машины, работал уже 2 года, а сама модель сменила первое поколение на второе. Средняя цена для версий, попавших в эту подборку, составляет $6600.

Фото: Auto RIA

Было бы странно не встретить в этом списке Daewoo Lanos, который в свое время должен был стать "народным автомобилем" в Украине. Благодаря мощному лоббированию интересов АвтоЗАЗа "Ланос" и производные от него модели действительно сумели на некоторое время занять топовые позиции на рынке.

Однако, как видим, даже "тепличные" условия, направленные на "поддержку национального производителя", не помогли построить собственный конкурентоспособный автопром. И здесь нет ничего удивительного - на рынке всегда остаются те, кто играет честно и в условиях открытой справедливой конкуренции. Все остальное - временное, как и "Ланос", которыми еще достаточно активно торгуют, по средней цене около $3200 для моделей 2006-2008 г.в.

Фото: Auto RIA

Далее, на отметках 2010 и 2011 г.в. расположились двое чуть ли не самых сильных конкурентов на "вторичке" - Ford Focus и Renault Megane.

Фото: Auto RIA

После этих моделей еще один массив с "Пассатами", о которых уже шла речь, здесь лишь стоит напомнить, что с годом выпуска 2011-2012 на нашей вторичке преобладают "американцы", то есть авто, приобретенные на страховых аукционах в США, восстановленные и возвращенные в эксплуатацию.

Фото: Auto RIA

После "Пассата" типичный "американский джип" (хотя на самом деле у него значок японского автозавода) Nissan Rogue. Уже довольно долго эта модель возглавляет рейтинг кроссоверов с пробегом, и вряд ли в ближайшее время какая-то другая машина сможет сместить "Рога" хотя бы на вторую позицию. Цены на второе поколение этого кроссовера (2013 модельный год) начинаются с $12 000, а его рестайлинговая версия, попавшая в эту подборку, обойдется как минимум в $16 000.

Фото: Auto RIA

Самые "свежие" года выпуска достались "дилерским" моделям. Ford Kuga, который хоть и не лидирует в рейтингах "вторички" или "топах" новых авто, но все же, как показывает статистика, для 2019 г.в. этих авто собралось больше всего. Цены на "Куги" именно этого года выпуска - от $26 000.

Фото: Auto RIA

Завершает подборку один из трех бестселлеров среди новых авто - KIA Sportage. Конечно, когда речь идет о 2021-м годе выпуска, стоит говорить только о новом автомобиле, и такие есть по цене от $19 300.