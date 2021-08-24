Умер экс-нардеп Владимир Бондаренко

Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области, работал учителем. С 1986 года был заместителем, а с 1990 председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева, а в 1991 году стал начальником управления – замглавы Киевской горадминистрации. В 1996 был заместителем министра – управляющим делами Министерства юстиции Украины. В 2014 году баллотировался на должность мэра Киева.

За время работы в Верховной Раде подготовил 141 законопроект. Занимался меценатством, создал музей "Украинское село" под Киевом.