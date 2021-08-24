Елена Зеленская поздравила с Днем Независимости

Первая леди Украины Елена Зеленская присоединилась к поздравлениям по случаю празднования Дня Независимости. Она опубликовала трогательное видео и адресовала родной стране чрезвычайно теплые и проникновенные слова, сообщает 24 Канал.

24 августа наша страна празднует День Независимости. Ровно 30 лет назад Украина стала суверенной, а ее народ – свободен. Сегодня родную землю приветствуют украинцы из разных уголков мира.

Поздравления с Днем независимости от Елены Зеленской

Перед торжественным парадом в Киеве Елена Зеленская также поздравила Украину с важной датой. На личной странице в инстаграме она распространила трогательное видео под названием "Ты у меня единственная". В ролике показаны самые красивые места Украины.

Текст публикации Елены Зеленской:

Любимая Украина, я рада поздравлять тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты – полна вдохновения, велика и разнообразна, а для меня лично – всегда самая лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать самые тяжелые преграды.

С праздником всех нас!