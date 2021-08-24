Зеленский ввел новый праздник - День Украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника – Дня Украинской Государственности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", - заявил Зеленский во время выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси - Украины", - сказал он, добавив, что "подписывает сегодня, 24 августа, соответствующий указ".