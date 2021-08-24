Известная певица заменила Катю Осадчую в "Светской жизни"

Известная украинская певица Наталья Могилевская на время стала ведущей популярной программы "Светская жизнь". Она заменила ведущую Екатерину Осадчую, которая сейчас в декретном отпуске - на днях она родила третьего сына. Как и во время первого декрета с сыном от Юрия Горбунова Иваном, ведущими шоу временно будут разные украинские звезды, сообщает РБК-Украина.

О своей новой работе Могилевская сообщила в Instagram, а заодно и показала фото со своего первого мероприятия в качестве ведущей.

Наталья взяла интервью у гостей церемонии награждения государственной награды "Национальная легенда украинской музыки". Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце и закончилась большим концертом.

Артистка опубликовала серию снимков, на которых запечатлена со звездными гостями - Софией Ротару, Андреем Шевченко, Дмитрием Гордоном, Стасом Бокланом, Ириной Билык и Кэтрин Винник.

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Еще раз поздравляю Катю с рождением сына и встречаемся завтра все на стадионе" , - написала под фото Могилевская, дав знать таким образом, что она также будет работать и на большом концерте ко Дню независимости Украины.

Певица также показала свой наряд для первого мероприятия - белое вечернее платье в пол с небольшим шлейфом, которое она дополнила оригинальным синим пиджаком с узорами и одним рукавом. Завершают лук серебристые туфли-лодочки на шпильке, красивая укладка и макияж с акцентом на глаза.

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Автор: Марина Настевич