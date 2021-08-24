Как изменились украинские чемпионы Олимпиады-1996

25 лет назад в Атланте сборная Украины самостоятельно выступила на своей первой летней Олимпиаде, завоевав девять золотых медалей и 23 – в сумме. И до сих пор те американские Игры 1996 года остаются для нашей страны самыми успешными, сообщает Обозреватель.

Сайт узнал, как изменились украинские чемпионы Атланты за четверть века и чем они сейчас занимаются.

Лилия Подкопаева

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева большую часть времени проводит в США, где дает мастер-классы и готовит юных гимнастов, а также после окончания карьеры запустила бизнес по производству спортивной экипировки. В 2018 году вышла замуж за американского бизнесмена с украинскими корнями Игоря Дубинского, а в 2019 году в третий раз стала мамой, родив дочь Эвелину.

Лилия Подкопаева очень востребована в США. Источник: Obozrevatel

Екатерина Серебрянская

Крымчанка Екатерина Серебрянская до сих пор остается единственной олимпийской чемпионкой Украины по художественной гимнастике. После спортивной карьеры блондинка защитила кандидатскую, работала на телевидении, основала свое модельное агентство, потом – студию для детей. И стала настоящим экспертом по здоровому образу жизни, воспитывая двоих детей.

Гимнастика Екатерина Серебрянская знает все о здоровом образе жизни. Источник: Obozrevatel

Вячеслав Олейник

Первым олимпийским чемпионом Украины на летних Олимпиадах считается борец греко-римского стиля Вячеслав Олейник. Сейчас 55-летний Олейник - вице-президент украинской Академии спорта. А также последние годы его часто можно было заметить на различных крупных соревнованиях в Казахстане и на сборах местной сборной.

Борец Вячеслав Олейник стал академиком. Источник: Obozrevatel

Владимир Кличко

Золотая медаль на Олимпиаде-1996 дала возможность Владимиру Кличко осуществить свою мечту и проложила дорогу в профессиональный бокс, где он владел тремя самыми престижными поясами. А к 45 годам успел стать успешным бизнесменом, лектором в швейцарском университете, автором книг и даже актером.

Боксер Владимир Кличко сделал успешную карьеру. Источник: Obozrevatel

Тимур Таймазов

В США Тимур Таймазов стал олимпийский чемпионом в тяжелой атлетике — в Атланте он поднял над головой 236 кг, установив мировой рекорд. Сегодня 50-летний Таймазов - гражданин России. Бывший спортсмен работает руководителем Управления Федеральной налоговой службы по РСО-Алания в Северной Осетии, откуда он родом.

Тимур Таймазов переехал в Россию. Источник: Obozrevatel

Инесса Кравец

На Олимпиаду Инесса Кравец приехала в статусе мировой рекордсменки в тройном прыжке. И в Атланте-1996 могла стать владелицей двух медалей. Но после "золота" в тройном ей просто не хватило времени, чтобы восстановиться и для квалификации прыжка в длину. Сегодня 54-летняя Кравец живет в Киеве, редко появляется на публике и больше занимается дочерью, которую родила за день до своего 39-летия. Дарья – тоже спортсменка, занимается теннисом.

Прыгунья Инесса Кравец. Источник: Obozrevatel

Игорь Матвиенко и Евгений Браславец

Чемпионы мира Евгений Браславец и Игорь Матвиенко принесли Украине единственное олимпийское золото в парусном спорте. Браславец даже был знаменосцем на открытии Игр-2000 в Сиднее.

После присоединения Крыма к России симферополец Браславец стал гражданина РФ и выигрывает регаты под другим флагом. Матвиенко до сих пор выступает в профессиональном спорте и создал в Днепре гоночный яхт-клуб MIR Racing Yacht Club.

Евгений Браславец и Игорь Матвиенко принесли Украине "золото" под парусом. Источник: Obozrevatel

Рустам Шарипов

Гимнаст Рустам Шарипов приехал в Атланту олимпийским чемпионом в команде и добавил к своей коллекции "золото" на брусьях. Но в Украине оказался не нужен, как специалист. Уехал сначала в Австралию, а затем осел в США, где готовит гимнастов в университете Огайо. И воспитывает пятерых детей.