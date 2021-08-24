В метро Киева сломался эскалатор: образовалась давка
Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости Украины. В Киеве проводят парад и торжества в честь 30-летия независимости. Многие жители и гости столицы поехали в центр. При этом из-за большого количества людей на станции метро "Театральная" сломался эскалатор. В подземке образовалась давка, сообщает РБК-Украина.
На видео видно, как толпа на "Театральной" небольшими шагами продвигается к эскалатору.
Также сообщается, что станции "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" работают только на выход.
Отметим, что в честь праздника часть центральных станций будет закрыта на вход в определенные часы, а работу метрополитена и наземного транспорта продлили на два часа.
Автор: Роман Мирончук