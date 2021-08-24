30 побед Украины за 30-летие независимости

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 30-ю годовщину независимости. К празднику редакция собрала 30 побед Украины, которые удалось получить стране и ее гражданам за это время, сообщает Деловая столица.

Обретение независимости

В 1991 г. Украина получила долгожданную независимость, за которую украинцы боролись веками. Провозглашение независимости произошло после революции на граните — голодовка студентов на Майдане и массовых акций протеста в разных уголках Украины против вступления в любые новые союзы. В октябре 1991-го Верховная Рада приняла закон о гражданстве, в ноябре — о государственной границе, а в декабре на референдуме независимость поддержали 90,3% населения страны.

Рабочие поднимают Государственный флаг Украины над зданием Верховной Рады Украины рядом с красно-голубым Государственным флагом Украинской ССР 24 августа 1991 г. / УНИАН

Первыми независимость Украины признали Канада и Польша, а за первые месяцы — еще 90 государств. Днем независимости установлено 24 августа, поскольку именно в этот день на внеочередном заседании парламента, "исходя из смертельной опасности" оказаться вне закона в Украине, коммунисты поддержали демократов и проголосовали за Акт провозглашения государственной независимости.

Покорение Эвереста

1992-й стал временем установления дипломатических отношений, утверждения государственного гимна, флага и выхода Украины из зоны функционирования советского рубля. Также в этом году украинец покорил высочайшую вершину земного шара Эверест (8848 м).

Александр Герасимов/alpclub.com.ua

39-летний мастер спорта международной квалификации харьковчанин Александр Герасимов профессионально занимался альпинизмом и совершил восхождение в мае по юго-восточному ребру из Непала. Всего на высочайшей вершине мира побывали 30 украинцев, совершивших 36 успешных восхождений.

Выставка в космосе

В 1993 г. состоялась первая в истории художественная выставка украинца в космосе — на борту космической станции "Мир". Свои работы выставлял художник Игорь Подольчак.

Выставка Игоря Подольчака на космической станции "Мир"/zbruc.eu

На выставке были продемонстрированы два его офорта (гравюры на металле). Проект записали на 5-минутное видео. Сейчас произведения Подольчака находятся в 26 музеях и публичных коллекциях Австралии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Израиля, Италии, Македонии, Германии, Норвегии, Польши, России, США, Франции, Украины, Египта и Кубы.

Рекорды Бубки

В июле 1994 г. на Международных атлетических соревнованиях в итальянском городе Селестьере украинский спортсмен Сергей Бубка установил свой последний мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах — 6 м 14 см.

Сергей Бубка, 1994 г. / Getty Images

Эта рекордная высота была побита только через 26 лет — в 2020-м, когда шведский легкоатлет Арманд Дюплантис взял высоту в 6 м 15 см в Риме. Бубка прославил Украину на весь мир благодаря 17 мировым рекордам, которые установил в 80-х и первой половине 90-х годов. Бубка до сих пор в Книге рекордов Гиннесса как спортсмен, который в целом имеет наибольшее число мировых достижений — 35.

Членство в Совете Европы

9 ноября 1995 г. Украина получила членство в Совете Европы, адаптировав для этого законодательство. В частности, Украина ратифицировала Европейскую культурную конвенцию и Рамочную конвенцию о защите прав меньшинств. Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы было утверждено в Страсбурге, и Украина стала 37-м ее членом.

Премьер-министр Украины Евгений Марчук (слева) и генеральный секретарь СЕ Даниэль Таршис, Страсбург, 1995 г. / Getty Images

Решение ПАСЕ символизировало признание суверенности Украины и ее привлечение к активному формированию общей европейской политики. С тех пор Украина принимала участие в разработке многих документов Совета Европы, в частности, Стамбульской конвенции, которая, однако, до сих пор не ратифицирована в Украине. Сейчас международная организация насчитывает 47 стран-членов.

Собственная станция в Антарктиде

В 1996 г. Украина получила собственную станцию в Антарктиде, которую назвали "Академик Вернадский". Станция была основана в 1947 г. Великобританией, а после обретения Украиной независимости была передана Национальной академии наук за символическую цену в один фунт стерлингов.

Станция "Академик Вернадский"/Jerzy Strzelecki

После подписания межправительственного соглашения над станцией был торжественно поднят желто-голубой флаг. Сейчас станция является метеорологической и географической обсерваторией, а ее главное предназначение — проведение научных исследований в Антарктиде.

Полет Каденюка в космос

В 1997 г. на американском корабле "Колумбия" в космос отправился первый и пока единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, который выполнял роль ученого-биолога.

Леонид Каденюк / УНИАН

Экипаж проводил эксперименты с тремя видами растений: репой, соей и мхом. Космонавты должны были выяснить, как состояние невесомости влияет на их рост и развитие. После этого Украина получила право называться космической державой.

"Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе" , — вспоминал Каденюк.

Победы на Паралимпийских играх

В 1998 г. сборная Украины впервые участвовала на зимних Паралимпийских играх, которые проходили в Нагано (Япония) и сразу громко заявила о себе, получив девять наград. Среди них — три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали, завоеванные украинцами в лыжных гонках. Украинские паралимпийцы достойно представляют страну на Олимпийских играх до сих пор и каждый раз занимают высокие места в общих рейтингах.

"Месть брата" от Кличко

В октябре 2000 г. боксер Владимир Кличко в Кельне вышел на ринг против победителя своего брата Виталия Кличко, чемпиона в тяжелом весе во второстепенной версии Всемирной боксерской организации Криса Берда.

Владимир Кличко и Крис Берд / Getty Images

Украинец победил по очкам в 12-раундовом бою: он отправил Берда в нокдаун в 9-м и 11-м раундах. Кличко стал новым чемпионом по версии WBO, а бой получил название "Месть брата". Владимиру удавалось сохранять титул чемпиона мира три года подряд.

Визит Папы Римского

Знаменательным событием в 2001 г. стал первый государственный визит Папы Римского Иоанна Павла II в независимую Украину, свидетельствующий о значительном имиджевом прогрессе Украины.

Президент Украины Леонид Кучма приветствует главу Государства Ватикан Иоанна Павла II на Львовском ипподроме 27 июня 2001 г. / УНИАН

Пять дней понтифик посвятил мероприятиям в Киеве и Львове, а также поддержке граждан, относящихся к католическому вероисповеданию. В общем желание помолиться во время службы с участием Папы Римского обнаружили около 1,5 млн украинцев. С тех пор ни один Папа больше в Украину не наведывался.

Шаги в Европу

В 2002 г. второй президент Леонид Кучма своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности об интеграции Украины в евроатлантические структуры, а на следующий день — подписал указ об интеграции в структуры НАТО. Этот шаг стал одним из первых знаковых на пути европейской интеграции Украины. В 2021-м лидеры НАТО объявили, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству станет непременной частью этого процесса. Такие заявления в отношении Украины прозвучали впервые.

"Сильная нация мира"

В 2003 г. сборная Украины с Василием Вирастюком в составе завоевала титул "Самая сильная нация мира" на Карибских островах в семи видах многоборья.

Василий Вирастюк / УНИАН

Тогда Украина на чемпионате мира установила мировой рекорд, который тогда составлял 435 кг. В следующем году сам Вирастюк на Багамах завоевал звание "Самый сильный человек мира" и, таким образом, обеспечил украинской команде победу второй год подряд.

Оранжевая революция

21 ноября 2004 г. состоялся второй тур президентских выборов, где, по официальным данным, председатель партии "Наша Украина" Виктор Ющенко набрал 46,69% голосов, а "регионал" Виктор Янукович — 49,42%. Из-за многочисленных и системных нарушений на выборах в пользу Януковича 23 ноября в Киеве и других городах Украины начались массовые митинги в поддержку Ющенко.

Сторонники Виктора Ющенко на Майдане Незалежности в Киеве, 2004 г. / УНИАН

Главное вече собралось на Майдане Незалежности в столице, где, по разным оценкам, протестовали от 100 до 500 тыс. человек со всей страны. Это стало началом Оранжевой революции. Уже в декабре Верховный Суд Украины признал результаты второго тура недействительными и назначил повторные выборы на 26 декабря 2004 г., на которых Ющенко получил большинство голосов — 51,99%, и был избран третьим президентом Украины. Янукович пытался обжаловать эти результаты, но Верховный Суд ему отказал.

Первая победа на Евровидении

В мае 2004 г. украинская певица Руслана (Руслана Лыжичко) с песней Wild Dances ("Дикие танцы") с 280 баллами победила на Евровидении. В то время это было лишь второе участие Украины в конкурсе и, соответственно, первая победа на нем за время независимости Украины.

Руслана на Евровидении/te.20minut.ua

В 2016 г. певица Джамала с песней "1944", посвященной сталинской депортации крымских татар, принесла Украине вторую победу на песенном конкурсе. В 2021 г. песня группы Go_A "Шум" заняла пятое место в финале Евровидения, и, несмотря на то что группа не принесла победы, благодаря ей украиноязычный трек впервые в истории занял первое место в мировом чарте Spotify.

Выход в четвертьфинал ЧМ-2006

В 2006 г. Украина впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу под руководством тренера Олега Блохина, когда победила Швейцарию в Кельне со счетом 3:0 в серии послематчевых пенальти, не пропустив ни одного гола. Голкипер Динамо Александр Шовковский потянул два удара с отметки, а еще в одном случае ошибся соперник. Шовковский стал первым в истории, кто не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионатах мира. За Украину забивали Артем Милевский, Сергей Ребров и Олег Гусев, ошибся только Андрей Шевченко. Похожий успех украинская сборная смогла повторить в этом году, когда обыграла сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата со счетом 2:1.

Право на проведение Евро-2012

Победой 2007 г. можно назвать предоставление Украине права совместно с Польшей проводить Евро-2012.

Логотип Евро-2012

В борьбе за право принимать Евро были побеждены Италия, Греция, Хорватия и Венгрия. Стран-победительниц и правопреемников чемпионата было объявлено в апреле в городе Кардиффе (Уэльс). В последующие годы Украина потратила на подготовку к проведению чемпионата гораздо больше денег, чем хозяева предыдущих турниров, ведь предстояло куда больше работать над инфраструктурой, в частности дорогами и развитием стадионов.

Стратегическое партнерство с США

В 2008 г. Украина и США в Вашингтоне заключили хартию о стратегическом партнерстве, где отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена.

Кондолиза Райс и Владимир Огрызко / УНИАН

Свои подписи под документом поставили тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и государственный секретарь США Кондолиза Райс. Таким образом, Украина и США существенно углубили свое сотрудничество.

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

В 2009 г. футбольный клуб "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы), это большое достижение украинского клуба за время независимости. В мае дончане победили немецкий "Вердер" (Бремен). Первыми в поединке отличились игроки "Шахтера", когда на 25-й минуте Луис Адриано попал в ворота соперников. Бременская команда ответила голом через 10 минут. Судьба матча решалась в овертайме: на 97-й минуте украинцам удалось снова выйти вперед, когда Жадсон переиграл Тима Визе и своим голом принес "горнякам" историческую победу.

Александр Ройтбурд — художник, признанный на мировом уровне

Также в 2009 г. украинский художник из Одессы Александр Ройтбурд продал полотно "Прощай, Караваджо!" на лондонском аукционе Phillips за $97 тыс.

Картина "Прощай, Караваджо!"

Полотно рассказывает историю похищения из музея картины "Поцелуй Иуды" и содержит двухслойную картину: один слой — копия художника Караваджо, а второй — авторская абстракция. Эта продажа является второй самой дорогой продажей картины в истории независимой Украины. Ее смогла превзойти только продажа работы "Ночь. Лошадь" Анатолия Криволапа, который заработал на ней $124 тыс. на том же аукционе в 2011 г.

Открытие Одесского кинофестиваля

В июле 2010 г. в Одессе открылся Первый Одесский международный кинофестиваль, в конкурсной программе которого были представлены 16 фильмов из США, Испании, Франции, Нидерландов, Украины, Италии, Германии, Польши, Японии, Индии, Перу, России, Великобритании и Канады. С тех пор этот фестиваль проходит ежегодно, на него приезжают режиссеры, журналисты и фанаты кино со всего мира.

Титулы Кличко

Наибольшим достижением Украины в 2011 г. стал очередной и абсолютный триумф братьев Кличко в боксе.

Братья Кличко с поясами чемпионов / УНИАН

В июле Владимир завоевал чемпионский титул WBA, поэтому впервые в истории бокса все самые престижные пояса в супертяжелой весовой категории оказались в руках двух родных братьев. Владимир к тому времени владел чемпионством по версиям IBF/IBO, WBO, WBA-суперчемпион, а Виталий — поясом WBC и The Ring.

Евро-2012

В 2012 г. Украина совместно с Польшей принимала 14-й чемпионат Европы по футболу. К этому событию страна готовилась пять лет. Открылся чемпионат в Варшаве матчем Польши с Грецией, первая игра в Киеве состоялась 11 июня — это был матч украинской сборной со Швецией, на котором Украина победила со счетом 2:1. Закрытие чемпионата проходило в Киеве, когда на НСК "Олимпийский" сборная Испании по футболу защитила титул чемпионов Европы, победив Италию со счетом 4:0. В Украине матчи проходили на новых стадионах в Киеве, Харькове, Львове и Донецке. К сожалению, сборная Украины на Евро выступила не лучшим образом и не вышла из группы, однако такой результат не слишком показателен: в матче Украина — Англия, который проходил в Донецке, арбитр при счете 0:1 в пользу англичан не засчитал чистый гол Марко Девича. Если бы гол был засчитан, шансы на выход из группы в украинцев значительно выросли бы.

Революция достоинства

24 ноября 2013 г. из-за отказа правительства Николая Азарова подписать договор об ассоциации с ЕС на Майдане Незалежности состоялся крупнейший митинг оппозиции за период президентства Януковича, который собрал, по разным оценкам, от 60 до 150 тыс. человек. Сначала Евромайдан требовал отмены решения об отказе от ассоциации, подписания на саммите в Вильнюсе, а также обращался к странам Запада с призывом введения санкций против тогдашней власти.

Революция достоинства / Getty Images

В конце ноября в Киеве милицейское спецподразделение "Беркут" разогнало протестующих на Майдане. Это событие осудило общество, митинги только усилились, а акценты протестов сместились с проевропейских на антиправительственные: протестующие уже требовали отставки правительства Азарова. В декабре Киевом прошел "Марш миллионов" — второе народное вече Евромайдана, а на Бессарабке, в центре столицы, снесли памятник Ленину.

Падение Януковича и ассоциация с ЕС

После расстрела 18–20 февраля Небесной Сотни, 22 февраля 2014-го, Рада постановила, что Янукович "самоустранился от власти неконституционным способом" и назначила досрочные выборы президента на 25 мая. Янукович сбежал в Россию. В мае состоялись демократические выборы нового президента, которым стал Петр Порошенко. Украина и Европейский Союз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации, которая позволила перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции. В полном объеме соглашение заработала в сентябре 2017 г.

Декоммунизация

В апреля 2015 г. Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, направленных на избавление от коммунистического тоталитарного наследия.

Демонтаж памятника Ленину в Запорожье / УНИАН

Закон предусматривал переименование городов, улиц, парков, скверов из имен идеологов коммунизма на названия, более уместные для современной Украины. Именно так Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград — Кропивницким. В законы также входила декоммунизация образования, запрет коммунистической символики и демонтаж памятников коммунистам. Принятию законов способствовал, в частности, ленинопад во время Революции достоинства.

Свободная торговля с ЕС

С 1 января 2016-го вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС. Соглашение направлено, в частности, на уменьшение и отмену тарифов, либерализацию доступа к рынку услуг, а также на унификацию правил бизнеса с европейскими. Соглашение подтверждает взаимное недискриминационное отношение к компаниям, товарам и услугам на территории Украины и ЕС. Соглашение прописано таким образом, что должно обеспечивать постепенную интеграцию экономики Украины во внутренний рынок ЕС.

Безвиз с ЕС

11 июня 2017 г. Украина получила безвизовый режим с Европейским Союзом. Этот статус позволяет гражданам Украины свободно пересекать межгосударственные границы стран ЕС без предварительного обращения в посольство для получения разрешения.

Празднование введения безвизового режима для украинцев / УНИАН

Ранее получение визы в среднем стоило $30, дело каждого гражданина рассматривалась отдельно, и не было гарантии, что страна выдаст визу. Кроме дополнительных расходов, путешественникам приходилось проходить бюрократический процесс подачи документов и ожидания решения, а визой можно было пользоваться только определенный период. Теперь для беспрепятственных путешествий по странам ЕС нужен только заграничный биометрический паспорт гражданина Украины, страховка и билеты. В то же время во времена пандемии COVID-19 следует ознакомиться с дополнительными требованиями государств, прежде чем планировать путешествие.

Билодид — лучшая дзюдоистка мира

В октябре 2018-го на тот момент 17-летняя украинка Дарья Билодид возглавила рейтинг лучших дзюдоисток мира. Она заняла первое место в рейтинге в своей весовой категории — до 48 кг.

Чемпионка мира по дзюдо-2018 Дарья Билодид держит сертификат об установленном ею рекорде мира (самая молодая чемпионка мира по дзюдо) / УНИАН

Международная федерация дзюдо заявила, что Билодид набрала 6135 баллов. Первую строчку рейтинга ей принесла, в частности, победа на чемпионате мира, который проходил в Баку. Таким образом, девушка стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. На Олимпийских играх в Токио в этом году Билодид завоевала бронзу.

Получение Томоса об автокефалии

6 января 2019 г. Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) в Стамбуле, который передали митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию с подписью Вселенского патриарха Варфоломея.

Патриарх Варфоломей подписывает Томос / УНИАН

Это означало объединение украинских церквей и официальное предоставление им независимости, в частности, от российского патриархата. Сейчас ПЦУ признали четыре поместные церкви с 14 — Константинополь, Александрийский патриархат, Греческая и Кипрская церковь.

Ренессанс украинского кино

2020-й стал триумфальным для украинского кинематографа. Так, в сентябре лента украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" о будущей победе Украины в войне с Россией одержала победу на 76-м Венецианском международном кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты". Эта программа — вторая по значимости на кинофестивале в Венеции, ею отмечают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа. Конкуренцию "Атлантиде" составляли 19 лент. 24 сентября Украинский оскаровский комитет выдвинул ленту на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке от Украины, однако впоследствии фильм не попал в короткий список премии. По мнению режиссера картины, это произошло из-за новых правил конкурсного отбора: квоты для комитета по кинематографии отменили и теперь фильмы номинируют только академики, которые выросли на коммерческом кино.

Валентин Васянович/jetsetter.ua

В этом году трагикомедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" о молодом звукорежиссера и его яркой маме, путешествующих Карпатами, собрал в прокате почти 10 млн грн, что является большой суммой для украинского кино. Лента получила две "Золоті Дзиґи" — премии Украинской киноакадемии. Между тем "Земля голубая, как апельсин" режиссера Ирины Целик, которая рассказывает историю семьи, мамы и четырех ее детей, которые седьмой год живут в прифронтовой Красногоровке, получила награду за режиссерскую работу на крупнейшем фестивале независимого кино США "Сандэнс". Также в 2020-м отличились ленты "Черкассы" о борьбе, потере и предательстве на одноименном тральщике в 2014-м режиссера Тимура Ященко и комедия "Наши котики" Владимира Тихого о войне на Донбассе.

Автор: Виктория Хожаинова