Monatik получил звание заслуженного артиста Украины

Monatik получил звание заслуженного артиста Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил певца Monatik званием заслуженного артиста Украины, сообщает УНИАН.

Отметим, что Monatik вышел на сцену в черном костюме с белой рубашкой. Он выбегал очень счастливый и довольный. Вероятно, это звание он ждал очень долго. И вот наконец это свершилось.

Чем известен Monatik

Monatik - не только артист и музыкант, но и наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" (2016, 2017) и "Голос страны" (2019, 2020). В 2016 и 2019 годах стал победителем в номинации "Певец года" по версии украинской музыкальной премии "M1 Music Awards". 9 мая 2017 года англоязычной версией песни "Кружит" открыл первый полуфинал 62-го международного конкурса песни Евровидение, проходившего в Киеве.

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