"Мы еще увидимся": Шевченко получил награду от Зеленского

"Мы еще увидимся": Шевченко получил награду от Зеленского
Фото: Oleg Dubyna

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил орден Князя Ярослава Мудрого V степени на военном параде в честь Дня Независимости Украины. Легендарный футболист принял награду из рук президента страны Владимира Зеленского, сообщает Обозреватель.

Глава государства, вручая орден, назвал Шевченко великим человеком. В ответ бывший наставник "желто-синих" поблагодарил Зеленского за эту честь.

"Спасибо вам. Спасибо вам за поддержку и за все. Мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку", – сказал Андрей Николаевич.
Зеленский приветствует Шевченко.
Зеленский приветствует Шевченко. Источник: кадр из видео
Владимир Зеленский на военном параде.
Владимир Зеленский на военном параде. Источник: кадр из видео

Добавим, что президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка получил орден Свободы. Легендарного прыгуна с шестом наградили за весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие национального образования и системы здравоохранения, достижение высоких спортивных результатов и общественную деятельность.

Зеленский и Шевченко .
Зеленский и Шевченко . Источник: кадр из видео
Владимир Зеленский наградил Андрея Шевченко.
Владимир Зеленский наградил Андрея Шевченко. Источник: кадр из видео

Напомним, Андрей Шевченко проработал со сборной Украины пять лет и довел ее до четвертьфинала Евро-2020. Тренер сообщил о решении уйти со своего поста после континентального первенства.

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