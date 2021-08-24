"Мы еще увидимся": Шевченко получил награду от Зеленского

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил орден Князя Ярослава Мудрого V степени на военном параде в честь Дня Независимости Украины. Легендарный футболист принял награду из рук президента страны Владимира Зеленского, сообщает Обозреватель.

Глава государства, вручая орден, назвал Шевченко великим человеком. В ответ бывший наставник "желто-синих" поблагодарил Зеленского за эту честь.

"Спасибо вам. Спасибо вам за поддержку и за все. Мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку" , – сказал Андрей Николаевич.

Зеленский приветствует Шевченко. Источник: кадр из видео

Владимир Зеленский на военном параде. Источник: кадр из видео

Добавим, что президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка получил орден Свободы. Легендарного прыгуна с шестом наградили за весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие национального образования и системы здравоохранения, достижение высоких спортивных результатов и общественную деятельность.

Зеленский и Шевченко . Источник: кадр из видео

Владимир Зеленский наградил Андрея Шевченко. Источник: кадр из видео

Напомним, Андрей Шевченко проработал со сборной Украины пять лет и довел ее до четвертьфинала Евро-2020. Тренер сообщил о решении уйти со своего поста после континентального первенства.