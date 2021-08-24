Зеленский в речи о президентах не вспомнил Порошенко и Януковича

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Майдане по случаю 30-й годовщины Независимости Украины вспомнил выдающихся украинцев, а также лишь некоторых президентов страны, сообщает Буквы.

Так, Владимир Зеленский вспомнил о первом президенте Леониде Кравчуке, о втором президенте Леониде Кучме и о третьем президенте Викторе Ющенко. Однако в своей речи обошел тему о беглом президенте Викторе Януковиче, и вообще не упомянул пятого президента Петра Порошенко.

"Ровенщина подарила нам первого президента Украины. Черниговщина - второго. Сумщина - третьего. Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку. Луганщина - Владимира Даля, Кировоград подарил Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ним и театр. Житомирщина - Лесю Украинку и поэзию. Полтавщина Николая Лысенко и оперу. Тернопольщина - Соломию Крушельницкую и божественный голос. Винницкая область - Василия Стуса и несокрушимость духа ... ", - сказал президент.

Стоит отметить, что на торжествах присутствовали Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.