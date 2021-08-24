День Независимости Украины: кого и за что наградил Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время официальных торжеств по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева вручил государственные награды, сообщает Деловая столица.

Среди награжденных военные, педагоги и артисты.

В частности, звание Героя Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» посмертно присвоено Сергею Белоуса, звание Героя Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» посмертно — старшине Максиму Ридзаничу. Отличия получили из рук Президента члены семей погибших защитников. Орден «Золотая Звезда» вручен полковнику Евгению Сидоренко.

За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена Государства посмертно Назарий Яремчук. Награда вручена его сыновьям.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка Зеленский наградил Орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе, директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанову — Орденом княгини Ольги первой степени, известного футболиста, тренера национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрея Шевченко — Орденом Ярослава Мудрого пятой степени, Орденом княгини Ольги III степени — дирижера Оксану Лынив.

Также глава государства отметил наградой украинского певца Дмитрия Монатика и других известных граждан.