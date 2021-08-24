ЕС предложит G7 расширить сроки эвакуации из Афганистана

ЕС предложит странам Группы семи (G7) на саммите в формате видеоконференции во вторник расширить сроки эвакуации из Афганистана на период после 31 августа, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил европейский дипломатический источник журналистам в Брюсселе в преддверии внеплановой видеоконференции G7 по Афганистану.

"ЕС выступает за продление сроков эвакуации сверх объявленной США даты 31 августа, поскольку это необходимо, чтобы завершить вывоз из страны всего бывшего местного персонала [западных миссий и международных организаций], а также лиц, которым грозят преследования со стороны движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация)" , - сообщил он.

ЕС предложит странам Группы семи согласовать справедливую схему приема афганских беженцев, сообщил источник.