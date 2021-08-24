Первый президент Украины не пришел на парад

На торжественном мероприятии по поводу 30 годовщины Независимости Украины присутствовали второй президент независимой Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко. При этом многие украинцы обратили внимание, что на параде не было первого президента страны Леонида Кравчука, сообщает Сегодня.

Состояние здоровья Кравчука не позволило ему присутствовать на торжестве. Фото: коллаж "Сегодня"

На сайте бывшего главы государства и на его страницах в соцсетях также отсутствуют поздравления граждан с государственным праздником.

Вероятно, состояние здоровья первого президента не позволило ему присутствовать на торжестве и публиковать поздравления в информационном пространстве. В пресс-службе политика его отсутствие на параде не прокомментировали.

В конце июня Леониду Кравчуку сделали плановую операцию на сердце. Журналист Дмитрий Гордон отмечал, что оперировал его хирург высокого уровня.

А уже 26 июля стало известно, что первого президента Украины и главу украинской делегации в ТКГ подключили к аппарату ИВЛ из-за ухудшения состояния здоровья. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.

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