Первый президент Украины не пришел на парад

На торжественном мероприятии по поводу 30 годовщины Независимости Украины присутствовали второй президент независимой Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко. При этом многие украинцы обратили внимание, что на параде не было первого президента страны Леонида Кравчука, сообщает Сегодня.

На сайте бывшего главы государства и на его страницах в соцсетях также отсутствуют поздравления граждан с государственным праздником.

Вероятно, состояние здоровья первого президента не позволило ему присутствовать на торжестве и публиковать поздравления в информационном пространстве. В пресс-службе политика его отсутствие на параде не прокомментировали.

В конце июня Леониду Кравчуку сделали плановую операцию на сердце. Журналист Дмитрий Гордон отмечал, что оперировал его хирург высокого уровня.

А уже 26 июля стало известно, что первого президента Украины и главу украинской делегации в ТКГ подключили к аппарату ИВЛ из-за ухудшения состояния здоровья. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.