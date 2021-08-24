В сентябре 2021 ударят две сильные магнитные бури

Магнитные бури в сентябре 2021 ожидаются дважды — в начале и в конце месяца. Эксперты говорят, что удары будут достаточно сильными, что особенно неприятно отразится на здоровье некоторых людей, сообщает Народная Правда.

Первая магнитная буря прогнозируется на 6 сентября. Специалисты говорят, что она будет достаточно сильной.

Далее магнитосфера успокоится и будет такой почти до конца месяца. Следующий мощный удар ожидается 26 сентября.

Отметим, что под понятием "магнитная буря" подразумевают нарушение магнитосферы Земли, возникает при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космическим средой, окружающей Землю. Такие колебания могут продолжаться как несколько часов, так и несколько суток подряд.

Кому в дни магнитных бурь грозит опасность

В первую очередь влияние явления испытывают на себе метеозависимые люди. Также в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертоники и гипотоники, люди с хроническими недугами, психически нестабильные.

Врачи говорят, что в период сильной магнитной бури голова может разболеться даже у людей, которые считают себя полностью здоровыми.

Чаще всего приближения бури ощущается еще до ее пика. Люди могут испытывать головные боли, начинают ныть старые травмы, обостряются хронические болезни, "скачет" давление, может нарушаться сердечный ритм.

В эти периоды может быть бессонница, тревожность, беспричинная усталость, другая специфическая симптоматика — апатия или наоборот — возбуждение, раздражительность.