Катя Осадчая нежно поздравила Юрия Горбунова с Днем рождения

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов одна из самых романтичных пар в украинском шоу-бизнесе. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии с любимым мужем и поздравила его с Днем рождения.

24 августа шоумену Юрий Горбунову исполнился 51 год. Катя Осадчая нежно поздравила любимого и оставила ему теплые пожелания.

"Мой любимый, мой Юра! Ты человек, которого только может намечтать себе женщина, ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш последний год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей, наш младший торопился, чтобы сегодня приветствовать тебя лично. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был самым счастливым каждую минуту!" – написала Осадчая.