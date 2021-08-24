В Одессе прошел Марш защитников Украины

Несколько сотен жителей Одессы прошли сегодня в Марше защитников, посвященном Дню независимости Украины, сообщает Думская.

Среди них – участники российско-украинской войны, военнослужащие, активисты ветеранских и патриотических организаций, участники «Самообороны».

Они прошагали от Оперного театра по Ришельевской улице к Куликовому полю, потом пошли по Канатной улице к скверу Небесной Сотни у облгосадминистрации на проспекте Шевченко. Весь этот путь участники марша несли большой сине-желтый флаг Украины.

В первых рядах марша за большими плакатами «З Днем незалежності, Україно!» и «Україна або смерть» матери, родственники и друзья погибших защитников Украины несли их портреты.

На Куликовом поле участники марша помянули погибших 2 мая 2014 года и спели гимн Украины.

Шествие закончилось возле памятного знака за одесской облгосадминистрацией со стороны Канатной улицы. Там волонтеры БФ «Червоний мак» установили выставку памяти героев Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне.

Священник Православной церкви Украины Теодор Оробец провел памятный молебен, все собравшиеся почтили память тех, кто отдал жизни за свободу и независимость Украины.