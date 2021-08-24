Перед парадом военных обыскивали люди в штатском
Военных, участвовавших в параде ко Дню Независимости Украины, перед выходом на Крещатик обыскивали с помощью металлоискателей, сообщает Деловая столица.
Соответствующее видео обнародовал бывший советник пятого президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков.
На записи видно, что люди в строгих костюмах ходят между шеренгами и обыскивают военных с помощью металлоискателей.
"Да, это именно то, что вы подумали — обыск военных перед парадом", — написал Бирюков у себя в Facebook.
Скорее всего обыск проводили работники Управления государственной охраны.