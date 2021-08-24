Министр иностранных дел Франции прибыл с визитом в Украину

На День независимости Украины в страну с визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится с украинским коллегой и даст пресс-конференцию, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что Ле Дриан прибыл по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций" , - говорится в сообщении.

Ле Дриан также принимает участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины. В 13:30 Кулеба и Ле Дриан проведут совместную пресс-конференцию.