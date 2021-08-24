Xiaomi отказывается от бренда Mi

В будущем фанаты Xiaomi не смогут приобрести смартфоны Mi 12 или Mi Note 11. Совсем недавно компания представила флагман Mix 4 — как оказалось, он уже лишён «приставки» Mi, а теперь компания заявила, что и новые модели будут именоваться в соответствии с альтернативной схемой, сообщает 3Dnews.

Как сообщили представители производителя известному порталу XDA-Developers, изменения носят постоянный характер — потенциальные покупатели действительно не увидят в продаже нового Xiaomi Mi 12 ни в конце этого года, ни в начале следующего. Вместо этого компания представит Xiaomi 12.

Для экосистемы Xiaomi это весьма значимое изменение, поскольку Mi использовалось с самого рождения компании — первым смартфоном стал Mi 1, а ещё до него появилась программная оболочка для Android, MIUI. Имя Mi носили и продукты, не связанные со смартфонами, включая планшеты, носимые устройства, ноутбуки и другую электронику.

Поданным XDA, на «домашнем» китайском рынке некоторые продукты уже избавились от брендинга Mi и, похоже, что аналогичная политика будет применяться по всему миру.

В своё время один из основателей и глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что Mi «расшифровывается», как Mobile Internet и Mission Impossible (миссия невыполнима). Судя по всему, выбившись на первое место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, производитель счёл миссию выполненной. Пока официальной трактовки отказа от бренда Mi со стороны представителей Xiaomi не поступало.