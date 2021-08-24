TAYANNA и Джамала презентовали совместный клип ко Дню Независимости

Специально ко Дню Независимости Украины популярные украинские певицы TAYANNA и Джамала презентовали совместный трек "Моя Земля". Для съемок клипа исполнительницы посетили живописные уголки страны, чтобы в очередной раз напомнить о ее величии и красоте, сообщает 24 Канал.

Одни из самых популярных исполнительниц современности написали зажигательную песню "Моя Земля", которая пронизана любовью к Украине. TAYANNA и Джамала в День Независимости презентовали видеоклип, в котором показали потрясающую красоту Родины.

Съемки клипа проходили на Западной Украине. Но не обошлось без трудностей. Когда певицы приехали на локацию, начались сильные дожди. Поскольку съемки проходили в гористой местности, то было очень опасно. Они неоднократно падали, однако все-таки сняли желаемое видео, которое посвятили родной Украине.

""Моя Земля" – это подарок Украине и каждому украинцу на 30-летие Независимости. Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви. Спасибо, TAYANNA, за легкую коллаборацию, которую хочется петь громко на всю страну," , – подчеркнула Джамала.

TAYANNA и Джамала – "Моя Земля": смотрите видео онлайн