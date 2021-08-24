В Киеве пройдет неделя моды "Ukrainian Fashion Week"

Со 2 по 5 сентября в “Мистецьком арсенале” состоится неделя моды “Ukrainian Fashion Week”, которую проведут под лозунгом “No Season”. В программе ожидают презентацию платьев “Poustovit”, церемонию награждения победителей “Fashion Film Festival Kyiv 2021”, финал конкурса молодых дизайнеров одежды “Погляд у майбутнє” и многое другое, сообщает КиевВласть.

Приоритетами “Ukrainian Fashion Week” останутся поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды. Мероприятие пройдет в гибридном формате, который будет включать мероприятия как онлайн, так и офлайн.

В рамках нового сезона недели моды “Ukrainian Fashion Council” представит уникальный проект для молодых дизайнеров — “New Generation of Fashion”. Он будет презентован в виде первой комплексной программы, которая станет актуальна для молодых дизайнеров Украины с различным профессиональным опытом и стремлением к успеху в модной индустрии.

В рамках “Ukrainian Fashion Week: No Season” впервые пройдет выставка современного искусства. Для участия в выставке будут отобраны 30 работ. Также состоится презентация чайных платьев (неформальный женский наряд для дома и прогулок ) от бренда “Poustovit”, церемония награждения победителей “Fashion Film Festival Kyiv 2021”, финал конкурса молодых дизайнеров одежды “Погляд у майбутнє”, презентация фотосессии “Дресс-код казино”, стилистом которой выступил дизайнер Кирилл Харитонцев, а фотографом — Валерий Ведута, и другие активности.