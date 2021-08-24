Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поздравила соотечественников с 30-летием независимости страны. Бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года в Токио отметила, что испытывает гордость в связи с национальным праздником, сообщает Обозреватель.

На своей странице в социальной сети Instagram спортсменка опубликовала видеоколлаж, на котором собрала различные фото, связанные с Украиной. Она также добавила, что празднует этот день со всей нацией.

Элина Свитолина взяла медаль Олимпийских игр.

Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости.

"Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы украинцы – победители. Мы сильны духом, целеустремленные, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе!" – подписала пост Элина. При этом стоит отметить, что запись сделана на украинском языке.

Элина Свитолина с "бронзой" ОИ-2020

Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио.