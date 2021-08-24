Легендарной Windows XP сегодня исполнилось 20 лет

Сейчас внимание пользователей приковывает грядущий релиз Windows 11, но сегодня есть повод вспомнить другую, действительно легендарную операционную систему. Сегодня, 24 августа исполняется 20 лет Windows XP и, как оказалось, многие пользуются ей до сих пор, предпочитая пришедшим на смену продуктам, сообщает 3Dnews.

Фактически сегодня многие компьютеры по всему миру до сих пор работают на Windows XP, хотя более десятка лет прошло с момента прекращения поддержки ОС со стороны Microsoft. Система была представлена в августе 2001 года, хотя фактически продажи начались в октябре.

По словам участников команды, создававшей Windows XP, от новой ОС ожидали стабильности Windows 2000, больше ориентированной на корпоративных пользователей. При этом пользовательский интерфейс был в основном заимствован у скептически принятой покупателями Windows Millenium (Windows ME).

Новую операционную систему построили на том же ядре, что и Windows NT, более того, это была первая пользовательская операционная система Windows, не основанная на DOS или Windows 95. По воспоминаниям пользователей, это была и наиболее стабильная из пользовательских версий. Начиная с Windows XP, число падений системы уменьшалось, причём с выпуском Windows Vista в 2007 году многие по разным причинам предпочли отказаться от перехода.

Многие сохранили Windows XP и сегодня. По данным сервиса StarCounter, порядка 0,59 % компьютеров на Windows до сих пор используют Windows XP. С учётом общего числа пользователей, речь идёт о миллионах машин со старой ОС.

Конечно, она уже устарела — Microsoft не выпускала обновлений годами, многое современное ПО не поддерживается и в целом пользоваться старой разработкой не рекомендуется по разным причинам. Тем не менее известно, что буквально несколько лет назад на ней всё ещё работали сотни тысяч банкоматов по всему миру.

Пока неизвестно, станет ли «новой Windows XP» версия Windows 11 или этот титул по итогу получит Windows 10 — требование новой платформы к наличию модуля TPM и довольно современного железа может сказаться на популярности ещё не вышедшего ПО. Не исключено, что через двадцать лет после релиза Windows 10 у неё также всё ещё будут свои сторонники.