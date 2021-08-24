Volvo остановит производство автомобилей в Швеции

Компания Volvo Cars, принадлежащая китайской Geely Holding, остановит производство на своём заводе в Торсланде на окраине шведского Гётеборга из-за нехватки автомобильных чипов. Согласно имеющимся данным, производство будет простаивать всю следующую неделю, сообщает 3Dnews.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Из-за текущей ситуации с нехваткой комплектующих, которая обусловлена глобальным дефицитом полупроводниковой продукции и новыми вспышками COVID-19, Volvo Cars решила приостановить производство в Торсланде на неделю с 30 августа по 3 сентября. Производство планируется возобновить в воскресенье, 5 сентября», — говорится в сообщении представителя компании .

Глобальный дефицит полупроводниковой продукции в течение всего года оказывает негативное воздействие на автопроизводителей по всему миру. Некоторые компании ранее уже были вынуждены приостанавливать производство транспортных средств из-за нехватки автомобильных чипов. Что касается Volvo Cars, то это не первый подобный случай. Автопроизводитель делал вынужденную остановку производства из-за дефицита чипов несколько недель назад.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Volvo Cars объявила о возвращении к получению прибыли по итогам первого полугодия. Этому способствовал рост спроса на электромобили. На фоне этого автопроизводитель рассматривает возможность выхода на Стокгольмскую фондовую биржу позднее в этом году.