День украинской государственности будет выходным
Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности, сообщает РБК-Украина.
Зарождение государства будут праздновать 28 июля со следующего года.
"Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона по которому он должен быть выходным днем", - отметил Владимир Зеленский.
Добавим, что День украинской государственности будут праздновать в День крещения Руси- 28 июля.
Автор: Сергей Пышкин