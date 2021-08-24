День украинской государственности будет выходным

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности, сообщает РБК-Украина.

Зарождение государства будут праздновать 28 июля со следующего года.

"Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона по которому он должен быть выходным днем" , - отметил Владимир Зеленский.

Добавим, что День украинской государственности будут праздновать в День крещения Руси- 28 июля.

Автор: Сергей Пышкин