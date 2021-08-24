Паралимпиада-2020: медальный зачет
В японском Токио с 24 августа по 5 сентября проходят XVI Паралимпийские летние игры. В соревнованиях принимают участие более 4500 атлетов из 163 стран мира, сообщает Обозреватель.
За 11 соревновательных дней будут разыграны 539 комплектов наград в 22 видах спорта. В программу Паралимпиады-2020 включены бадминтон и тхэквондо, которые заменят один из видов паралимпийского футбола и парусный спорт.
На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).
Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:
- Плавание – 40
- Легкая атлетика – 32
- Академическая гребля – 9
- Фехтованию на колясках – 9
- Теннис настольный – 8
- Пауэрлифтинг – 8
- Дзюдо – 8
- Голбол – 7
- Пулевая стрельба – 7
- Паратриатлон – 5
- Параканое – 4
- Тхэквондо – 3
- Стрельба из лука – 3
- Бадминтон – 1
- Велоспорт – 1
Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании. Отметим, что в Бразилии не выступали российские спортсмены.
Вашему вниманию медальный зачет Паралимпиады-2020.