Паралимпиада-2020: медальный зачет

В японском Токио с 24 августа по 5 сентября проходят XVI Паралимпийские летние игры. В соревнованиях принимают участие более 4500 атлетов из 163 стран мира, сообщает Обозреватель.

За 11 соревновательных дней будут разыграны 539 комплектов наград в 22 видах спорта. В программу Паралимпиады-2020 включены бадминтон и тхэквондо, которые заменят один из видов паралимпийского футбола и парусный спорт.

Паралимпийская сборная Украины.
Паралимпийская сборная Украины. Источник: paralympic.org.ua

На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).

Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:

  • Плавание – 40
  • Легкая атлетика – 32
  • Академическая гребля – 9
  • Фехтованию на колясках – 9
  • Теннис настольный – 8
  • Пауэрлифтинг – 8
  • Дзюдо – 8
  • Голбол – 7
  • Пулевая стрельба – 7
  • Паратриатлон – 5
  • Параканое – 4
  • Тхэквондо – 3
  • Стрельба из лука – 3
  • Бадминтон – 1
  • Велоспорт – 1
Украина на Паралимпийских играх.
Украина на Паралимпийских играх.

Расписание Паралимпиады-2020.
Расписание Паралимпиады-2020.

Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании. Отметим, что в Бразилии не выступали российские спортсмены.

Вашему вниманию медальный зачет Паралимпиады-2020.

Медальный зачет Паралимпиады-2020.
Медальный зачет Паралимпиады-2020.
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