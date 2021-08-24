Начались официальные поставки Tesla Model Y в Европу

Статистика китайского производства электромобилей Tesla, которые выпускаются там в ассортименте двух моделей, Model 3 и Model Y, однозначно указывала на готовность компании поставлять их на экспорт. Седаны Model 3 шанхайской сборки уже несколько месяцев поставляются в Европу, теперь компанию им составили и кроссоверы Model Y, сообщает 3Dnews.

Напомним, что первоначально Tesla рассчитывала начать серийное производство кроссоверов Model Y на предприятии в окрестностях Берлина с середины текущего года, но строительство и согласования затянулись, и сроки были упущены. Зато в Китае образовались некоторые излишки продукции Tesla, если так можно выразиться, поэтому начало поставок кроссоверов Model Y из Шанхая в Европу наилучшим образом отвечает интересам компании.

В прошлом месяце Tesla отправила на экспорт из Китая более 8000 экземпляров Model Y, основная часть этой партии должна найти своих обладателей среди европейских клиентов. Первые машины китайской сборки уже прибыли в представительства Tesla в Германии, как отмечает Electrek со ссылкой на фотографии, опубликованные в социальных сетях их сотрудниками. Эти кроссоверы были замечены в Норвегии, Нидерландах и других европейских странах, где продукция Tesla предлагается официально. Собирать Tesla Model Y в Германии компания рассчитывает начать в октябре, и только после этого объёмы продаж в регионе смогут достичь значимых величин.