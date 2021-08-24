Ревматоидный артрит: тревожные симптомы заболевания

Большинство людей знают, что боль в суставах - частый симптом артрита. Но есть ряд симптомов, которые часто остаются незамеченными или о которых вы можете не знать, сообщает Країна здоров'я.

Симптомы, указывающие на то, что вы подвержены риску артрита, включают: узелки на коже, сухие глаза, сухость во рту, узелки.

Ревматоидные узелки - это твердые образования, образуются под кожей. Это симптом, который является уникальным для ревматоидного артрита и обычно возникает у суставов, пораженных этим заболеванием.

Если у вас ревматоидный артрит (РА) или волчанка, вы также подвержены повышенному риску синдрома Шегрена, аутоиммунного заболевания, основными симптомами которого являются сухость во рту и глазах, сообщает Фонд артрита.

Аутоиммунные заболевания, такие как артрит, могут привести к тому, что количество тромбоцитов в крови человека упадет ниже нормального уровня. Когда человек страдает артритом, его организм использует или разрушает тромбоциты быстрее, чем производит их, что может вызвать у вас более легкие синяки.

"Ваш врач может провести медицинский осмотр и сделать общий анализ крови, чтобы определить, есть ли у вас низкий уровень тромбоцитов из-за болезни или лекарств, и, возможно, порекомендовать альтернативы лечения", - рассказал доктор Рошель Розиан, ревматолог из клиники Кливленда.

Также необычные симптомы артрита могут включать: ускорение пульса, высокая температура, выпадение волос, онемевшие ноги, проблемы со сном, легкие синяки, приступы головокружения, больное горло, болезненные глазницы, мозговой туман.