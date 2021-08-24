Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Бенета посетить Украину, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Имел приятный телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Господин премьер-министр поздравил Украину с 30-летием независимости. От имени украинского народа поблагодарил дружественный народ Израиля за солидарность и теплые слова поддержки! Пригласил Нафтали Бенета посетить нашу страну", - написал президент.