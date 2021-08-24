Эктор Хименес-Браво трогательно поздравил с Днем Независимости Украины

Во вторник, 24 августа, весь мир поздравляет Украину с 30 годовщиной Независимости. К поздравлениям присоединился именитый шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. По случаю праздника он примерил образ казака, сообщает 24 Канал.

Эктор Хименес-Браво надел белую рубашку с вышивкой на груди и манжетах, красные шаровары, которые подпоясал широким золотистым поясом, и меховую казацкую шапку. Позируя перед камерой, он развернул сине-желтый флаг, который эффектно развевался на ветру.

В подписи к красноречивому фото шеф-повар признался: влюбился в Украину с первой прогулки по Ярославову Валу, недалеко от Золотых ворот. Она подарила ему не только известность и признание, но и лучшие 11 лет его жизни.