Франция подтвердила визит Макрона в Украину - Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Украину с визитом. Министр МИД страны Жан-Ив Ле Дриан подтвердил соответствующую информацию, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений" , - отметил Дмитрий Кулеба.

Украина, со своей стороны, ждет нового этапа сотрудничества с Францией.

Автор: Сергей Пышкин