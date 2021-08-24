Франция подтвердила визит Макрона в Украину - Кулеба
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Украину с визитом. Министр МИД страны Жан-Ив Ле Дриан подтвердил соответствующую информацию, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений", - отметил Дмитрий Кулеба.
Украина, со своей стороны, ждет нового этапа сотрудничества с Францией.
Автор: Сергей Пышкин