Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными

Разрабатываемый Министерством финансов законопроект о непрямых методах налогового контроля граждан будет предполагать "сопоставление реального способа жизни физического лица с имеющейся налоговой информацией о полученных им доходах и уплаченных с них налогах", сообщает UBR.

Контролирующие органы будут сопоставлять реальную жизнь и доходы всех физлиц-плательщиков налога.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев объяснял последствия проверки расходов налоговой: в случае, если контролеры выявят расхождение между доходами и расходами, то попросят налогоплательщика объяснить, с каких средств были осуществлены те или иные траты.

Если он не сможет подтвердить легальность средств, то должен будет уплатить с неподтвержденной суммы 18% НДФЛ.

Подтвердить расходы, по словам Гетманцева, налогоплательщик сможет расходами за всю жизнь. В то же время он может воспользоваться налоговой амнистией и легализовать ранее приобретенные активы, с которых не платил налогов.

Ставка в рамках амнистии будет гораздо ниже, чем НДФЛ, а само амнистирование будет длиться год – с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года.

В Минфине напомнили, что поручение разработать законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физлиц Кабинет министров получил от Верховной Рады – эта обязанность содержится в принятом 15 июня законе №1539 "о налоговой амнистии".

Подать в парламент законопроект КМУ должен в течение 9 месяцев с момента вступления в силу закона №1539, то есть до 16 марта 2022 года.

В Минфине не ответили на вопрос, когда закон о "проверке расходов" украинцев может вступить в силу, однако Данил Гетманцев полагает, что это будет сделано только после завершения налоговой амнистии и не ранее 2023 года.