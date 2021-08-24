Литва "накажет" свои компании за торговлю с Беларусью

Власти Литвы решили наказать некоторые свои компании и оставить их без государственной поддержки. Предприятия, торгующие с Беларусью, не получают субсидии из бюджета, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

Она отметила, что те, кто занимается бизнесом с Белоруссией, "уже привыкли к неожиданностям со стороны автократического государства". Министр признала, что есть трудности, поскольку некоторые литовские компании пострадали от санкций ЕС против Минска и взаимных ограничительных мер.

В августе глава госкомпании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") Мантас Бартушка говорил, что потеря транзита белорусских калийных удобрений приведет к дефициту средств на содержание инфраструктуры железных дорог в размере 60 миллионов евро. Эти деньги, по его мнению, нужно компенсировать субсидиями из госбюджета.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В миграционном кризисе Вильнюс обвинил Минск и лично белорусского президента Александра Лукашенко. В Литве считают, что власти Белоруссии используют нелегалов для "гибридной атаки" на европейские страны.