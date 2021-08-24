Volkswagen ID.3 сгорел после зарядки (видео)

Это далеко не единственный случай, когда батарейные машины ни с того ни с сего охватываются огнем, сообщает Motor 1.

На днях в Гронингене (Нидерланды) произошло очень странное происшествие. Volkswagen ID.3 загорелся во время стоянки после отключения от зарядной станции.

Ситуация разворачивалась следующим образом: хозяйка машины вынула штекер из порта, дальше она посадила своего ребенка в машину и хотела уезжать, как вдруг повалил дым.

Женщина успела спасти ребенка и отойти с ним на безопасное расстояние, сам же электрокар очень скоро был охвачен огнем. Страшно представить, что было бы, если бы она начала движение или промедлила с принятием решения.

При пожаре никто из людей не пострадал, а вот припаркованный рядом Nissan﻿﻿ Leaf, увы, да. Конечно, «фольксвагеновцы» обещают во всем разобраться, но пугает другое – выходит, электрический автомобиль может вот так просто загореться.

Спровоцировать опасную и даже смертельную ситуацию могут и другие современные технологии – автопилот. Первую смерть на свой счет электронный ассистент записал в мае 2016-го: Tesla Model S не распознала грузовик и залетела под полуприцеп. В 2017-м аварию с летальным исходом спровоцировала Model 3. Кроссовер Model X тоже есть в списке – беспилотная система не распознала поврежденный отбойник, в том ДТП погиб инженер Apple Вэй Лунь Хуан. Причем ранее он несколько раз обращался в сервисный центр с жалобами на неадекватное поведения автопилота.