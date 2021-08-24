Южная Корея ударит по Google и Apple

Южная Корея запретит Google и Apple взимать комиссионные с разработчиков программного обеспечения за покупки в приложениях. Как пишет Reuters, это первое подобное ограничение со стороны крупной экономики, и оно может нанести существенный ущерб доходам технологических гигантов, сообщает Лента.Ру.

24 августа правительство рассмотрит поправку к закону о телекоммуникационном бизнесе, получившую название «Закон против Google». Эта поправка запретит операторам доминирующих на рынке магазинов приложений принуждать разработчиков использовать определенные платежные системы.

Apple и Google столкнулись с глобальной критикой, потому что они требуют, чтобы разработчики программного обеспечения, использующие их магазины приложений, использовали определенные платежные системы внутри приложений, которые взимают комиссию до 30 процентов за покупки в приложении. В 2020 году Европейский Союз предложил закон о цифровых рынках, нацеленный на комиссионные для магазинов приложений. Правила предназначены для крупных компаний, но некоторые европейские законодатели хотят их ужесточить, чтобы те ударили прежде всего по американским технологическим гигантам.

Google обещал, что снизит взимаемую с разработчиков плату за обслуживание с 30 процентов до 15 процентов с первого миллиона долларов дохода, полученного ими за год. Apple предприняла аналогичные шаги. Для «яблочной» корпорации корпорации комиссионные от покупок в приложениях являются ключевой частью ее бизнеса по оказанию услуг на сумму 53,8 миллиарда долларов. Эти же комиссионные становятся основными расходами для некоторых разработчиков приложений.

После антимонопольного иска производителя популярной игры Fortnite против Apple стало известно, что Epic Games выплатил Apple комиссионные в размере 100 миллионов долларов в течение двух лет. Судебное разбирательство между Fortnite и «яблочной» корпорацией началось после того, как Epic Games добавили в свое приложение возможность приобретать внутриигровую валюту через платежную систему Epic Direct. С таких покупок производители Fortnite могли не платить комиссионные. В итоге игра была удалена из App Store за нарушение правил, после чего и последовал иск в суд.