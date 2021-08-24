Здание КГГА облили красной краской

После завершения торжеств на Крещатике, неизвестный мужчина облил красной краской лестницы возле КГГА. Кроме этого, он он залил постамент с государственным флагом и табличкой «Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990», сообщает Киев Медиа.

В то же время у самой таблички вандал оставил отпечаток руки с красной краской.

Правоохранители зафиксировали этот инцидент.

Сейчас, после завершения следственных действий, специалисты ДЭУ Шевченковского района убрали последствия акта вандализма.