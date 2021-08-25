Раскрыта связь между обезвоживанием и проблемами с сердцем

Соблюдение нормы гидратации организма через питье или употребление пищи на протяжении всей жизни может снизить риск развития сердечной недостаточности. Это доказали ученые Национального института сердца, легких и крови в США, сообщает Лента.Ру.

Результаты исследования, которые раскрывают связь между обезвоживанием и возрастными заболеваниями, представлены на конгрессе Европейского сообщества кардиологов, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert.

Рекомендации по суточному потреблению жидкости варьируются от 1,6 до 2,1 литра для женщин и от 2 до 3 литров для мужчин, однако результаты опросов показывают, что многие люди не достигают даже нижних пределов. Когда люди пьют меньше жидкости, концентрация натрия в сыворотке увеличивается. Когда организм пытается поддерживать уровень гидратации, активируются процессы, которые способствуют развитию сердечной недостаточности.

Исследователи проверили, может ли концентрация натрия в сыворотке крови в среднем возрасте служить показателем гидратации организма в течение всей жизни человека и предсказывать развитие сердечной недостаточности через 25 лет. Специалисты также изучили связь между гидратацией и утолщением стенок основной насосной камеры сердца (левого желудочка), называемой гипертрофией левого желудочка.

Анализ был проведен с участием 15 792 взрослых в рамках исследования ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities). На момент начала обследования участникам было от 44 до 66 лет, и состояние организма отслеживали до возраста от 70 до 90 лет в ходе четырех визитов к врачам. Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от их средней концентрации натрия в сыворотке крови во время первого и второго визитов (проведенных в первые три года): 135-139,5, 140-141,5, 142-143,5 и 144-146 ммоль/л. Затем для каждой группы исследователи проанализировали долю людей, у которых развилась сердечная недостаточность и гипертрофия левого желудочка во время пятого визита (25 лет спустя).

Оказалось, что более высокая концентрация натрия в сыворотке крови в среднем возрасте была связана как с сердечной недостаточностью, так и с гипертрофией левого желудочка. Эта связь сохранялась при учете таких сторонних факторов, как возраст, артериальное давление, функция почек, холестерин в крови, глюкоза в крови, индекс массы тела, пол и статус курения. Риск гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности в возрасте от 70 до 90 лет начал возрастать, когда уровень натрия в сыворотке превысил 142 ммоль/л в среднем возрасте.