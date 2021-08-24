Ющенко рассказал о состоянии здоровья Кравчука

Экс-президент Виктор Ющенко сообщил о состоянии здоровья первого президента Леонида Кравчука, сообщает УНИАН.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, в каком состоянии сейчас находится Кравчук.

"Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, - я убежден, что он его на лопатки положит, да и все" , - сказал Ющенко.

Как сообщалось, Кравчук после операции на сердце с конца июня находится в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

28 июня он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции, поскольку готовился к операции.

Операцию ему провели в Киеве 29 июня. Тогда СМИ сообщали, что он восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо, операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.