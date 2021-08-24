Глава МИД Венгрии в Москве пожаловался на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым пожаловался на то, что Украина якобы нарушает соглашения по венграм Закарпатской области. В частности, ущемляет их в праве учиться на родном языке, сообщает РБК-Украина.

Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Москве.

"Что касается ситуации в Украине, тут наша позиция однозначна - мы всегда поддерживали суверенитет Украины, это никогда не было под вопросом. Но так же мы поддерживаем и следующую позицию: мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных этнических меньшинств. Мы также видим, что Украина нарушает многие соглашения" , - отметил Сийярто.

По его словам, до 2015 в Украине был закон, который давал возможность венгерскому меньшинству учиться на родном языке.