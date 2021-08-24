В Одессе развесили баннеры с оскорблениями Зеленского

В Одессе на мостах и путепроводах развесили оскорбительные баннеры в адрес президента Владимира Зеленского. Правоохранители устанавливают злоумышленников, сообщает InfoResist.

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Отмечается, что несколько баннеров были замечены в разных районах Одессы сегодня утром.

По факту противоправных действий начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство).

В соцсетях одесситы публикуют фото плакатов, на которых огромными буквами написано «Зеля ху**о».

Как пишут местные СМИ, правоохранители уже сняли все баннеры.

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