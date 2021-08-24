В Одессе развесили баннеры с оскорблениями Зеленского
В Одессе на мостах и путепроводах развесили оскорбительные баннеры в адрес президента Владимира Зеленского. Правоохранители устанавливают злоумышленников, сообщает InfoResist.
Отмечается, что несколько баннеров были замечены в разных районах Одессы сегодня утром.
По факту противоправных действий начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство).
В соцсетях одесситы публикуют фото плакатов, на которых огромными буквами написано «Зеля ху**о».
Как пишут местные СМИ, правоохранители уже сняли все баннеры.