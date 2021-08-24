Ротару получила награду "Национальная легенда Украины"

К 30-летию Независимости нашей страны София Ротару получила престижную награду "Национальная легенда Украины". Знаменитая артистка начала свою карьеру в конце 1960-х в сотрудничестве с Владимиром Ивасюком, сообщает Clutch.

София Ротару на церемонии награждении в Мариинском дворце

Как заявил Зеленский, о Софии Ротару можно сказать очень много: "В ее активе более 400 песен, которые были имполнены на 10 разных языках. О том, во скольких странах она является народной артисткой. О том, сколько президентов ее награждали. О том, что она исполнила самую известную украинскую песню века. Но все это будет менее весомым за эти три слова — София Михайловна Ротару".

Об этом сообщает Офис президента на официальной странице в Facebook.