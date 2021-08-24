Глава ЦРУ тайно встретился с талибами

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайные переговоры с главой политического крыла террористической организации "Талибан" Абдулой Гани Барадаром, сообщает Корреспондент.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Предполагается, что Бернс обсуждал с талибами приближение 31 августа - до этой даты американская сторона должна вывести все войска из Афганистана и закончить эвакуацию граждан. WP отмечает, что Барадар является де-факто главой "Талибана".

В ЦРУ не стали комментировать эту информацию.