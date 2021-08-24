Акции и скидки: как украинцы экономят на продуктах и одежде

Большинство украинцев начали чаще покупать товары на распродажах, чем это было до пандемии. Зачастую по акциям покупают продукты, одежду и обувь, косметику и парфюмерию, сообщает UBR.

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Picodi.com.

Реже всего по скидкам украинцы ищут лекарства, украшения и автомобили (или автозапчасти).

При этом некоторые покупки граждане готовы отложить в ожидании снижения цены. Прежде всего, это электроника и бытовая техника (88%), одежда и обувь (85%), косметика и парфюмерия (82%), услуги, связанные с отпуском и путешествиями.

А есть товары, которые украинцы предпочитают купить здесь и сейчас, независимо от стоимости. Среди них лекарства (52%), автомобили и автозапчасти (47%), продукты (46%), книги (43%), зоотовары (43%) и доставка еды (43%).

Благодаря скидкам и акциям можно хорошо сэкономить – так считает большинство опрошенных мужчин и женщин. Многие также думают, что изначальная цена слишком завышена.

Среди самых популярных способов сэкономить украинцы назвали следующие:

кешбэк;

купонные сервисы;

сайты сравнения цен;

приложения для покупки нераспроданных блюд.

В то же время некоторые категории людей не покупают товары по акции, потому что, по их мнению, так продают неактуальную продукцию или худшего качества. А хорошие товары стоят своей цены.