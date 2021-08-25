Популярная схема мошенничества с банковскими картами: как защититься

В Украине каждый пятый человек активно пользуется банковскими мобильными приложениями и оплачивает счета с помощью NFC-платежей. При этом с развитием рынка увеличивается и количество мошенников, которые удаленно завладевают персональными данными, оформляют кредиты или снимают средства, сообщает UBR.

Эксперты по безопасности ПУМБ рассказали, как защитить свои деньги.

Распространенные схемы обмана

Первая схема заключается в похищении номера телефона, к которому привязана банковская карта путем замены SIM-карты.

Обман происходит следующим образом: поступает телефонный звонок якобы от имени мобильного оператора с целью получить код доступа в личный кабинет из SMS. После этого аферисты отдаленно осуществляют замену SIM-карты и получают доступ к интернет-банкингу, с помощью которого могут осуществлять противоправные операции.

Также воры активно используют программы для удаленного доступа TeamViewer/AnyDesk, которые позволяют третьим лицам подключиться к смартфону. Такая схема также начинается со звонка мошенника от имени банка или мобильного оператора. Он сообщает, что служба безопасности заметила подозрительные действия и что якобы необходимо обновить интернет-банкинг. Далее переводят разговор в Telegram-канал и предлагают срочно установить новую программу (TeamViewer, AnyDesk), а также изменить пароль доступа к банковскому приложению.

Если клиент позволяет все эти манипуляции, мошенник получает полный доступ к смартфону, SMS, логинам и паролям.

Как защититься