Популярная схема мошенничества с банковскими картами: как защититься
В Украине каждый пятый человек активно пользуется банковскими мобильными приложениями и оплачивает счета с помощью NFC-платежей. При этом с развитием рынка увеличивается и количество мошенников, которые удаленно завладевают персональными данными, оформляют кредиты или снимают средства, сообщает UBR.
Эксперты по безопасности ПУМБ рассказали, как защитить свои деньги.
Распространенные схемы обмана
Первая схема заключается в похищении номера телефона, к которому привязана банковская карта путем замены SIM-карты.
Обман происходит следующим образом: поступает телефонный звонок якобы от имени мобильного оператора с целью получить код доступа в личный кабинет из SMS. После этого аферисты отдаленно осуществляют замену SIM-карты и получают доступ к интернет-банкингу, с помощью которого могут осуществлять противоправные операции.
Также воры активно используют программы для удаленного доступа TeamViewer/AnyDesk, которые позволяют третьим лицам подключиться к смартфону. Такая схема также начинается со звонка мошенника от имени банка или мобильного оператора. Он сообщает, что служба безопасности заметила подозрительные действия и что якобы необходимо обновить интернет-банкинг. Далее переводят разговор в Telegram-канал и предлагают срочно установить новую программу (TeamViewer, AnyDesk), а также изменить пароль доступа к банковскому приложению.
Если клиент позволяет все эти манипуляции, мошенник получает полный доступ к смартфону, SMS, логинам и паролям.
Как защититься
- Заведите отдельную SIM-карту, которая будет использоваться только как финансовый номер (будет подвязана к банковскому счету). Финансовый номер желательно привязать к паспорту. Для этого необязательно переходить на контакт, достаточно пройти удаленную идентификацию с помощью одного из средств верификации: Mobile ID, BankID или электронной цифровой подписи (ЭЦП), или же зарегистрировать номер в магазине мобильного оператора с паспортом.
- Отключите возможность удаленного перевыпуска существующей SIM-карты.
- Не распространяйте в интернете свой мобильный телефон, к которому привязан банковский счет.
- Не устанавливайте сторонние программы (даже легальные) и никогда не предоставляйте третьим лицам доступ к своим гаджетам.
- Никогда не сообщайте посторонним людям, которые звонят, ваши персональные данные (CVV-код на обратной стороне карты, секретные коды с SMS, пароли, ПИН или логины).
- В случае любого подозрения, что с вами разговаривает мошенник – сразу прекращайте разговор и звоните в банк по телефону, указанному на обороте банковской карточки.
- Не переходите по ссылкам в мессенджерах, присланным от неизвестных лиц.