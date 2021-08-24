Порошенко обратился к Зеленскому после нападения

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сразу после участия в Марше патриотов выступил перед сторонниками на Певческом поле. Он поблагодарил патриотам за мощный Марш защитников Украины и, в частности, обратился к Владимиру Зеленскому, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится на официальном сайте﻿ политсилы.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой" , — сказал Порошенко.

"Владимир Александрович, не бойтесь Порошенко. Не бойтесь этих десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей Независимости. Для нас этот праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014-2015-м" , — подчеркнул Порошенко.

"Мы здесь все — за Украину. Мы празднуем свой праздник, потому что мы очень ее любим. Мы вернем последний клочок украинской земли, хоть на Донбассе, хоть в Крыму. Мы снова мобилизуем весь мир вокруг Украины, и будет история успеха, которую сделает фантастический украинский народ" , — убежден лидер «Европейской Солидарности».

Напомним, 24 августа после Марша защитников Украины Петра Порошенко облили зеленкой у входа на станцию метро "Крещатик". Полиция задержала мужчину, который атаковал Порошенко зеленкой.