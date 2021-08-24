Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. Об этом заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра, сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко" , - отметил он на пресс-конференции в столице.

На минувшей неделе по итогам внеочередного заседания Высшего совета безопасности Алжира было заявлено, что североафриканская республика "пересмотрит отношения с Марокко из-за непрерывных враждебных действий, совершаемых королевством и его союзником, сионистским образованием, против Алжира".

Алжир также на минувшей неделе обвинил Марокко в "поддержке двух террористических движений", действующих на алжирской территории, - Движения за автономию Кабилии (ДАК) и движения "Рашад". Власти республики считают, что их активисты также причастны к лесным пожарам, вспыхнувшим на севере Алжира в августе.

18 июля Алжир объявил об отзыве своего посла в Марокко для консультаций. Причиной такого шага стала официальная нота, распространенная ранее постоянным представителем Марокко в ООН (Нью-Йорк) Омаром Хилялем среди стран-членов Движения неприсоединения. В документе, в частности, говорилось о том, что официальный Рабат "открыто и ясно поддерживает право на самоопределение народа Кабилии (историко-географическая область, расположенная на севере Алжира - прим.)". Заявления Хиляля в Алжире расценили как "ненавистные, опасные и провокационные".

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения наблюдатели называют проблему Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции.