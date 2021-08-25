Ученые спрогнозировали шансы попасть в больницу для непривитых от COVID-19

Ученые американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сравнили шансы госпитализации у привитых и непривитых от коронавируса, сообщает Лента.Ру.

По результатам отчета о заболеваемости COVID-19 в Лос-Анджелесе в конце июля, риск попасть в больницу у не вакцинированных пациентов в 29 раз выше, чем у вакцинированных. Кроме того, не получившие прививку имеют в пять раз большую вероятность заразиться коронавирусом, чем те, кто привился.

При этом отмечается, что четверть (25 процентов) всех случаев заражений в Лос-Анджелесе, которые были зафиксированы с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных жителей США. Еще 71 процент зараженных не привились, а 3 процента граждан не успели закончить курс.

Как отмечает издание, полученные данные совпадают с другим исследованием CDC, согласно которому эффективность вакцин сократилась из-за "дельта" - варианта коронавируса. В результате обследования медперсонала, работающего в красной зоне, выяснилось, что эффективность защиты препаратов сократилась до 66 процентов вне зависимости от времени, когда проходила вакцинация.